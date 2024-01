Китай изстреля сондата "Айнщайн" за наблюдение на космически процеси (ВИДЕО)

Китай успешно изстреля космическата сонда "Айнщайн", за да наблюдава от орбита рентгеновото излъчване, което съпровожда големи промени във Вселената като сблъсъци на неутронни звезди, откъсване на небесни тела от големи черни дупки, освобождаване на високоенергийни частици, съобщи на сайта си Европейската космическа станция (EКА).

Проектът е съвместен на Китайската академия на науките, ЕКА и на Института "Макс Планк" за извънземната физика в Германия.

Сондата е изстреляна с ракетата "Чанчжън 2С" от космодрума Сичан в провинция Съчуан.

Сондата "Айнщайн" е оборудвана с най-нови инструменти - два рентгенови телескопа, като единият има широко зрително поле, а другият се характеризира с висока чувствителност. Участие в тях има и ЕКА.

Сондата ще предава и сигнали за активиране на други оптични инструменти на Земята и в околоземното пространство. Очаква се тази технология да позволи на учените да по-добре да разберат важни процеси, които протичат в космоса.

"Бих искала да поздравя колегите ни от Китайската академия на науките за успешното стартиране на иновативна мисия, която е на път да постигне голям напредък в областта на рентгеновата астрономия", казва професор Карол Мъндел, научен директор в ЕКА. "Ценим международното сътрудничество за развитие на науката и задълбочаване на разбирането ни за космоса. Пожелавам на екипа на сондата "Айнщайн" много успешна мисия".

