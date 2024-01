Принц Хари и Меган Маркъл върнали подаръци на стойност 7 милиона лири на феновете си

Принц Хари и Меган Маркъл бяха принудени да върнат подаръци на стойност повече от £7 милиона ($8,8 милиона) след пищната им сватба.

Херцогът и херцогинята на Съсекс сключиха брак на вълшебна церемония в параклиса "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор през май 2018 г., на която присъстваха големи знаменитости, сред които Опра Уинфри и Дейвид Бекъм. Младоженците поискаха дарения за няколко благотворителни организации вместо сватбени подаръци, но въпреки това бяха обсипани с подаръци от фенове и доброжелатели от цял свят.

Фенове на кралското семейство, които се стекоха в замъка Уиндзор, за да видят историческата сватба, дори донесоха подаръци със себе си, но не успяха да ги предадат на щастливата двойка, а вместо това ги върнаха. Кралско изявление призова доброжелателите да изпращат всякакви подаръци в двореца Кенсингтън, където тогава се намираха кабинетите на Хари и Меган, тъй като принцът живееше в хижата Нотингхам, която се намира на територията на огромното имение в Лондон.

Кралският протокол диктува, че много от трогателните подаръци, изпратени от фенове по целия свят, трябваше да бъдат изпратени обратно, тъй като поради съображения за безопасност Хари и Меган не можаха да ги запазят. На членовете на кралското семейство, каквито двойката беше до 2020 г., е забранено да приемат каквито и да било подаръци лично от член на обществото.

Ефектът Кейт и рекламата

Така те бяха принудени да върнат подаръци на стойност милиони британски лири, след като беше съобщено, че компании са им изпратили сватбени подаръци „за реклама”, каза източник пред The Mirror. Строго е забранено на член на монархията да приема какъвто и да е подарък, който може да се разглежда като реклама, тъй като е добре известно, че всичко, свързано с кралските особи, като обувки или тоалети, носени от Меган и Кейт Мидълтън, се разпродава почти веднага. Съобщава се, че самата Кейт е дала тласък на модната индустрия в Обединеното кралство, оценяван на £1 милиард, като е постигнала това само с носенето на чифт ботуши на своите прояви.

“Основният принцип, ръководещ приемането на подаръци от членовете на кралското семейство, е, че не трябва да се приемат подаръци, включително гостоприемство или услуги, които биха или биха могли да накарат даден член на кралското семейство да чувства задължени на дарителя”, гласи официалният протокол.

Вместо сватбени подаръци, Хари и Меган помолиха доброжелателите да дарят на една от седемте благотворителни организации, близки до сърцето им, включително CHIVA, Crisis, Myna Mahalia Foundation, Scotty's Little Soldiers, StreetGames, Surfers Against Sewage и The Wilderness Foundation U.K.

Вдъхновение

Световните лидери бяха вдъхновени да дарят на благотворителни организации в чест на двойката като сватбен подарък, като канадският министър-председател Джъстин Трюдо дари $50 000 на Jumpstart, благотворителна организация, която помага спортът да бъде по-достъпен за деца в неравностойно положение. В същото време премиерът на Нова Зеландия Джасинда Ардърн дари 5000 долара на Pillars, която подкрепя децата и семействата на затворници в страната.