Разкриха причината за изчезването на най-голямата маймуна, живяла някога

Най-голямата маймуна, живяла някога, е изчезнала заради климатичните промени, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.



Древният животински вид е изчезнал преди стотици хиляди години, когато любимите му плодове са станали недостъпни през сухия сезон.



Маймуната Gigantopithecus blacki, която е населявала Южен Китай, е била с височина над три метра, а теглото ѝ е достигало 290 кг. "Тази маймуна е била наистина голям бозайник", казват авторите на изследването, публикувано в сп. "Нейчър". "Когато храната започва да намалява, животното се оказва твърде голямо, за да се катери по дърветата."



Гигантската маймуна е приличала на днешните орангутани. Тя е населявала гористите местности на региона Гуанси, Китай, в продължение на около 2 млн. години. Маймуната е била растителноядна - хранела се е с плодове и тропически цветя.





The latest study by Chinese, Australian and US researchers has found that Gigantopithecus blacki became extinct between 295,000 and 215,000 years ago due to being unable to adapt its food preferences and behavior, as well as being vulnerable to the changing climate. As the… pic.twitter.com/FLZIaKCMDB