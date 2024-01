Джулия Робъртс обясни защо никога не снима голи сцени

Със своята отличителна усмивка и вечен стил, Джулия Робъртс е икона за красота, но тя не се взема твърде на сериозно. На въпрос в ново интервю за британския Vogue какво я кара да изглежда млада на 56 години, актрисата отговори с иронично остроумие.

„Мариновам се. Слагам главата си в буркана всяка събота за 18 часа. Прави чудеса“, пошегува се тя. „Миризмата е ужасна.“

Робъртс е на корицата на февруарския брой на британския Vogue. В интервюто за списанието със сценариста на "Notting Hill" Ричард Къртис, тя говори за неостаряващата красота, "феминистките" избори, които е направила в кариерата си и какво е чувството да си едно от най-известните лица в Холивуд, пише CNN.

