Бременната Суки Уотърхаус и бившата на Лео с впечатляващи червени рокли на наградите "Еми" (СНИМКИ)

Звездите на наградите "Еми" излязоха на червения килим, готови да празнуват, четири месеца след като церемонията беше отложена поради стачките в Холивуд, съобщава "Скай нюз".

"Succession, "The Last Of Us" и "Белият лотос" доминираха в номинациите, натрупвайки 74 номинации между тях.

Камила Мороне, бившата изгора на Леонардо ди Каприо, беше зашеметяваща в червена рокля на Versace, когато пристигна на наградите. 26-годишната актриса, номинирана за ролята си в "Daisy Jones and the Six", която почти се сблъска с Лео на наградите "Critics Choice Awards" в неделя, спря дъха на мъжете с щедро деколте.

Снимка: БГНЕС

Суки Уотърхаус показа бременния си корем, също в червена рокля, на Valentino. 32-годишната актриса, която очаква първото си дете от годеника си Робърт Патинсън, изглеждаше невероятно в "Peacock Theatre", отбелязва Daily Mail, цитиран от dir.bg.

Снимка: БГНЕС

В профила на наградите "Еми" в Инстаграм можете да разгледате повечето визии от червения килим на "Еми" на церемонията в Лос Анджелис: