Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус посрещнаха първото си дете (СНИМКИ)

Робърт Патинсън и Суки Уотърхаус са станали родители. Те са посрещнали първото си дете наскоро.

Актьорът от "Здрач" е бил забелязан да бута количка по време на разходка с актрисата в Лос Анджелис, писа Mail Online.

Актьорите бяха облечени скромно за разходката, като и двамата носеха шапки и слънчеви очила, и към тях се присъедини майката на Суки - Елизабет. На кадри от разходката им се вижда как актьорът от "Батман" премества бебето от детска количка на столче за кола, докато Елизабет разглобява детската количка и я натоварва в автомобила.

PARENTS! Suki Waterhouse and Robert Pattinson on a stroll with their baby this week Los Angeles pic.twitter.com/t3cPxwAAR0