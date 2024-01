СЗО: Употребата на тютюн по света намалява

През последните години броят на хората, които употребяват тютюн в световен мащаб, непрекъснато намалява, гласи доклад на Световната здравна организация (СЗО), публикуван вчера, предаде Би Би Си.

СЗО анализира динамиката на употребата на тютюн от 2000 г. насам. Докато през 2000 г. всеки трети възрастен в света е пушил или използвал тютюневи изделия, през 2020 г. този брой е спаднал до всеки пети човек на планетата, се казва в доклада, предава БТА.

Според СЗО 150 държави продължават успешно да намаляват потреблението на тютюн. Така например от 2010 г. насам броят на пушачите в Бразилия е намалял с 35%, а Нидерландия е на прага на постигането на целта от 30%.

Повече от 1,25 милиарда възрастни по света все още употребяват тютюневи изделия.

