Джесика Симпсън и съпругът ѝ Ерик Джонсън се разделят след 10 години брак

Известната певица Джесика Симпсън и съпругът ѝ, бившият играч на NFL Ерик Джонсън, обявиха раздялата си след 10 години съвместен живот. Новината бе потвърдена от 44-годишната звезда, която сподели, че двамата "живеят разделени", докато преминават през "болезнен етап в брака си".

В изявление, публикувано от ET и People, Симпсън уточнява:

"Децата ни са нашият приоритет и се фокусираме върху това, което е най-добро за тях. Благодарни сме за любовта и подкрепата, която получаваме, и молим за уединение, докато работим върху това като семейство."

Джесика и Ерик сключиха брак през юли 2014 г. в романтичната обстановка на San Ysidro Ranch в Монтесито, Калифорния. Тогава те споделиха, че са "изпълнени с щастие и любов".

Двойката подчерта колко важно за тях е било да кажат "Да" пред своите деца – Максуел Дрю и Ейс Нют, които вече бяха част от семейството им. "Да се оженим пред семейството, приятелите и най-вече пред децата ни беше най-щастливият момент в живота ни," споделиха те тогава.

Но изглежда, че щастливият им съюз започна да се разпада. Спекулациите за проблеми в брака започнаха миналата година, когато Джесика бе забелязана без сватбената си халка.

