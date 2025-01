Пускат в обращение монета в памет на Джордж Оруел по случай 75-годишнината от смъртта му (СНИМКИ)

Британският Кралски монетен двор ще пусне в обращение възпоменателна монета по случай 75-годишнината от смъртта на автора на "1984" и "Фермата на животните" Джордж Оруел, предаде Асошиейтед прес.

Монетата с номинал 2 британски лири е с изображение на око и надпис "Големият брат те наблюдава". На ръба ѝ е изписан друг цитат от антиутопичния роман, който гласи "Има истина, а има и неистина".

Художникът на монетата Хенри Грей каза, че темата за тоталитаризма е била основна за дизайна ѝ. "С телефони и камери навсякъде в дома ви, и предвид това, че рекламодателите ви слушат по телефона, вие наистина осъзнавате как ви проучват - и точно за това става дума в 1984", казва Грей.

Това е и причината окото в дизайна на монетата да не е реалистично, а по-скоро монокулярно. То е без мигли и прилича повече на обектив на камера, която постоянно ни наблюдава, без да мига, допълва художникът.

Британският писател, журналист и критик Джордж Оруел, истинското име на когото е Ерик Блеър, умира в Лондон на 46-годишна възраст на 21 януари 1950 г., малко след като романът му "1984" е публикуван за първи път през 1949 г.

От Кралския монетен двор съобщават, че колекционерската монета ще бъде пусната в продажба в сряда на цени, стартиращи от 17,50 британски лири.

Сред останалите личности от света на литературата, почетени с монети с номинал 2 британски лири, са Уилям Шекспир, Джейн Остин и Дж. Р. Р. Толкин.

Миналата година "Фермата на животните" излезе в нов превод у нас по повод 120 години от рождението на Джордж Оруел, припомня БТА.

