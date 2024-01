Брад Пит не се къпел с дни, преди да стане известен

Брад Пит навремето не е имал нищо против да избягва душа с дни, разкрива неговият бивш съквартирант, актьорът Джейсън Пристли, цитиран от сайта за знаменитости Ти Ем Зет.

Пристли е разказал за краткия период, когато с Пит са съжителствали в "отвратителна част на Лос Анджелис" в предаването "На живо с Марк и Кели".

Brad Pitt's former roommate Jason Priestley says Brad wouldn't shower for days https://t.co/NM6D4IMJnG pic.twitter.com/jiRsEKnxkw