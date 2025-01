Романтична измама: Фалшив Брад Пит принуди французойка да му изпрати 830 000 евро (СНИМКИ)

Французойка, която вярвала, че е в романтична връзка с холивудската звезда Брад Пит, станала жертва на измама, в резултат на която загубила 830,000 евро. Тя изпратила сумата, за да му помогне с лечение, съобщава Guardian.

53-годишната Ан, която е интериорен дизайнер, споделя, че „връзката“ ѝ с мнимия Брад Пит започнала през февруари 2023 година, след като публикувала снимки от ски почивката си във Френските Алпи в Instagram. Малко след това с нея се свързал човек, представящ се за Джейн Пит, майката на актьора, твърдейки, че тя е идеалната жена за сина ѝ.

A lovestruck French woman handed over €830,000 to a fake, AI-generated Brad Pitt who convinced her he needed the money for cancer treatment in the midst of his divorce battle with Angelina Jolie.



