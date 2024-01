Освободиха Шварценегер след задържането му заради луксозен часовник

Актьорът и бивш американски политик Арнолд Шварценегер беше освободен, след като бе задържан за кратко от германските митничари на летището в Мюнхен в сряда заради това, че не е декларирал ценен луксозен часовник, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Роденият в Австрия Шварценегер в крайна сметка е успял да продължи пътуването си, обяви говорител на главната митническа служба в Мюнхен в сряда вечерта. Той е успял да вземе със себе си и часовника.

Срещу Шварценегер, световен шампион по културизъм и звезда от екшън филми, който е бил два мандата губернатор на американския щат Калифорния, е образувано наказателно данъчно производство.

Bild: Arnold Schwarzenegger was detained during a customs check at Munich airport because of an expensive Audemars Piguet wristwatch.



Schwarzenegger claims he was going to auction them off. pic.twitter.com/NoCEEGQy1t