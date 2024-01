Арнолд Шварценегер продаде часовника, заради който беше задържан от митническите власти в Германия, съобщи ДПА, цитирана от БТА. Луксозната вещ на актьора и бивш американски политик беше продадена за 270 000 евро на благотворителен търг.

Аукционът е организиран за набиране на средства в подкрепа на климатични инициативи.

Arnold Schwarzenegger makes raunchy 'handcuffs' jokes about Munich customs drama - before THAT luxury watch fetches whopping $293K at auction https://t.co/zj9Br1LTj0 pic.twitter.com/KraHWs3aYr