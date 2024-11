Швейцарският съд: Йоко Оно е законният собственик на откраднатия часовник на Джон Ленън

Йоко Оно спечели съдебно дело, с което доказва, че часовникът, принадлежал на убития ѝ съпруг Джон Ленън, е нейна собственост, а не на частен колекционер, предадоха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

Швейцарският федерален върховен съд отхвърли жалба на колекционера - италианец, живеещ в Китай, който е закупил часовника на търг.

Йоко Оно подарява на съпруга си часовника "Патек Филип", оценен на 4 млн. швейцарски франка (4,51 млн. щатски долара), през 1980 г. за 40-ия му рожден ден. На гърба е гравирано признание в любов по нейна поръчка.

Ленън е убит в Ню Йорк два месеца след рождения ден.

Десетилетия по-късно часовникът се появява в аукционна къща в Германия. Колекционерът го е купил там, но когато поискал да му бъде направена оценка в Женева през 2014 г., Йоко Оно разбрала.

Той искал да задържи часовника, като твърдял, че се е сдобил с ценния предмет добросъвестно. Въпреки това швейцарските съдилища се произнасят срещу него, включително и днес, на последна инстанция.

