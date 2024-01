Куче спаси стопанина си, пропаднал в ледено езеро (ВИДЕО)

Мъж, пропаднал в ледените води на замръзнало езеро в Мичиган, беше спасен, след като съобразителен служител на щатската полиция използва кучето на бедстващия мъж, за да му достави спасително оборудване и да го изтегли на безопасно място, съобщи „Гардиън“.

Случайни минувачи се обадили на спешния телефон на 18 януари, след като 65-годишен мъж паднал през леда на езерото Арбутус, съобщиха от щатската полиция.

Телесната камера, носена от Каммерон Бенетс, служител на автотранспортната полиция на щата Мичиган, заснела спасителната акция, като първоначално показала мъжа, попаднал в студените води, само с глава и рамене над тънкия лед, а верният му домашен любимец стоял до него.

На кадъра се вижда как Бенетс първо се опитва да хвърли към мъжа спасителен диск, завързан за въже. Когато той не успява, полицаят моли мъжа да изпрати кучето си при него.

"Изпратете кученцето си тук. Ще дойде ли при мен?", вика той на мъжа, който отговаря, че кучето му се казва Руби.

"Руби, ела тук! Ела тук, Руби!" крещи Бенетс, преди да свирне за кучето, което тича към него и пристига, подвивайки опашка.

