Зейн Малик се появи за пръв път в обществото от близо пет години (ВИДЕО)

Поп звездата Зейн Малик направи първата си публична поява от близо пет години на Седмицата на модата в Париж в петък, изглеждайки чудесно на първия ред на шоуто на Kenzo.

31-годишният Малик присъства на модното шоу на марката есен/зима 2024-2025 г. и седна до музиканта Фарел Уилямс, бившия главен изпълнителен директор на Christian Dior Сидни Толедано и певицата Рита Ора.

Бившият член на One Direction изглеждаше елегантен в тъмносин костюм от туид с шарки, който остави отворен, за да разкрие бялата си риза отдолу. Под костюма на певеца се виждаха ясно татуировките по целия му врат.

#ZaynMalik at the #KENZO show during Paris Fashion Week pic.twitter.com/rcqA1aCRiJ