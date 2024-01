След 6 г. пауза Джъстин Тимбърлейк отново твори музика (ВИДЕО)

Поп звездата Джъстин Тимбърлейк изненада феновете си с чисто ново самостоятелно парче за първи път от почти шест години.

42-годишният американски певец представи малка част новата песен "Selfish" в Инстаграм профила си.

В кратък видеоклип, към който Джъстин пише One Night Only ("Само една вечер"), се вижда как той се разхожда из залата преди шоуто с микрофон в ръка. Кадрите са заснети по време на закрит концерт на певеца в Мемфис, Тенеси.

Във видеоклиповете, направени по време на събитието, се чува как Тимбърлейк казва на публиката: "Нова музика? Е, не сме дошли тук напразно, нали? Добре, нека да го направим. Песента се нарича "Selfish", пише БГНЕС.

След като изтри абсолютно всички свои публикации и остави едва четири, които да загатват появата на нова музика, Тимбърлейк публикува друг клип на страницата си в Instagram с надпис "Джъстин Тимбърлейк представя: Everything I Thought It Was".

Смята се, че именно това е заглавието на новия му албум, в който певецът гледа към залеза с гръб към камерата, а легендарният актьор Бенисио дел Торо разказва: "А, това е Джъстин. Защо не се обръща. В какво, по дяволите, се взира?"

Последният албум на звездата Man Of The Woods, включващ хитове като Say Something и Morning Light, беше издаден преди почти шест години през февруари 2018 г. Оттогава насам той участва в песента Innocent от 2021 г. с Джъстин Скай и в песента Stay With Me от 2022 г. заедно с Калвин Харис, Холзи и Фарел Уилямс.

През миналата 2023 г. Джъстин Тимбърлейк и колегите му от бой бандата NSYNC обявиха, че се завръщат на сцената като група и пуснаха песен, наречена Better Place, създадена за филма "Тролчета: Бандата се събира".

Според Official Charts Company Тимбърлейк има четири сингъла, оглавили британските класации, с SexyBack (2006 г.), Give It To Me с Тимбаленд и Нели Фуртадо (2007 г.), 4 Minutes с Мадона (2008 г.) и Mirrors (2013 г.).

Той има и три албума под номер едно във Великобритания с Justified (2002), FutureSex/LoveSounds (2006) и The 20/20 Experience (2013).

През годините Тимбърлейк се е доказал и като отличен актьор с участието си във филмите "Дилъри на време", "Социалната мрежа", "По приятелски" и други.