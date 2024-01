Джейми Фокс се завърна на снимачната площадка за пръв път след здравословния проблем (СНИМКИ)

Камерън Диас и Джейми Фокс бяха забелязани на снимачната площадка в Атланта, Джорджия на предстоящия им филм “Отново в действие” Събота за първи път, откакто 56-годишният Фокс изпадна в извънредно здравословно състояние през април 2023 г.

И двете звезди изглеждаха в добро настроение на снимките, направени от Page Six, и бяха видени да се разхождат навън заедно.

51-годишната Диас носеше тъмносив тесен панталон в карго стил, съчетан с бяла риза и кремава жилетка, докато звездата от "Джанго без окови" носеше тъмносин панталон и тъмносив пуловер.

Jamie Foxx returns to ‘Back In Action’ set for the first time with Cameron Diaz after health scare https://t.co/BoAamrvyk9 pic.twitter.com/K4cGmp7395