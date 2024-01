Кание Уест си направи титаниеви протези за 850 хил. долара (СНИМКИ)

Кание Уест отново привлече вниманието, когато в сряда пусна Instagram Story, за да покаже нови си титаниеви зъби, за които Daily Mail съобщава, че струват солидните 850 000 долара.

Във втори пост Уест сравни новия си външен вид с Jaws, злодеят на Джеймс Бонд, който имаше уста от метал.

Kanye West compares himself to Bond villain Jaws after having his teeth removed and replaced with titanium dentures worth $850,000. pic.twitter.com/WYZNgP14pu

Daily Mail съобщи, че зъбите на Уест са били напълно отстранени и заменени с направени по поръчка титаниеви зъби. Визията на Кание е създадена от д-р Томас Конъли и козметичния зъболекар Наоки Хаяши.

Конъли обаче отрече естествените зъби на Уест да са били отстранени.

Kanye West flashes his shock new $850K titanium dentures while out with wife Bianca Censori and Chris Rock… after getting teeth REMOVED in Bond villain makeover https://t.co/li8ckT9PNl pic.twitter.com/tHdGShpNdv