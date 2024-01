Арестуваха кънтри звездата Крис Йънг след скандал с алкохолен инспектор ВИДЕО

Звездата на кънтри музиката Крис Йънг беше арестуван в понеделник вечерта по обвинение в хулиганство при сблъсък с органите на реда в бар в Нашвил, предаде NBC.

Йънг e арестуван по обвинения, включващи нападение над полицай и съпротива при арест.

Артистът влязъл в конфликт с алкохолен инспектор в заведението. Музикантът и другите посетители се раздразнили, след като инспекторът Джоузеф Филипс бутнал Йънг в отговор на опита му да блокира излизането му от бара, разположен на на няколко пресечки от Залата на славата на кънтри музиката.

Филипс твърди, че Йънг е започнал да следи инспектори, докато са извършвали рутинни проверки в два бара в Нашвил. Започнал да им задава въпроси и дори записал видео. Твърди се, че е ударил Филипс по рамото.

Йънг бил с кръвясали очи и говорел неясно. В крайна сметка бил арестуван, а по-късно пуснат гаранция от 2500 долара.

Артистът спечели четвъртото издание на телевизионното предаване за търсене на таланти "Nashville Star" на 20 години през 2006 г. Той продължи да печели популярна подкрепа и признание от критиката. Песента му "Think of You" беше номиниран за най-добро кънтри дуо/групово изпълнение на 59-ите награди Грами, които се излъчиха през февруари 2017 г.

На страницата си във Facebook в понеделник Йънг анонсира издаването на 22 март на следващия си албум.