Вдовицата на Хю Хефнър описа първия му оргазъм с нея: Най-странните пет секунди в живота ми СНИМКИ

Кристъл Хефнър описа подробно първата си сексуална среща с Хю Хефнър в новите си мемоари Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, за които ФАКТИ вече съобщи.

37-годишната днес Кристъл разказва в началото на книгата, как за първи път пристига в имението на Playboy като студентка, след като е поканена на парти за Хелоуин там. След това тя обяснява как се е озовала в спалнята на Хю, заобиколена от други жени, когато е започнала първото си сексуално преживяване с него, пише Mirror.

Знаела, че "вероятно ще бъде диво" но "не мислела за секс" докато последвала Хю до стаята. Докато пиела, не се чувствала пияна, а вместо това е била „опиянена от тази нова, мистериозна версия на моя живот“.

Когато пристигнала в спалнята, веднага забелязала, че има полилей, покрит с бельо "като някаква въртележка от трофеи" и че четири телевизора около леглото предават ретро порно. След това Кристъл получила копринена пижама, за да се преоблече, а Хю е извадил джойнт от заключена кутия.

След това той взел бутилка бебешко олио от нощното шкафче и се намазал. После вдигна поглед към четирите момичета и зачакал "с нетърпелива, въпросителна усмивка" и разтвори ръце в жест, който казвал: „Кой е пръв? Нека да започваме".

Снимка: Фейсбук

Безопасният секс не бил опция за тази нощ, презервативи наоколо не се виждали. Близостта им с Хефнър била чисто физическа без "без целувки, романтика или интимност", усещайки се „странно и роботизирано“. Тя споделя, че била втората жена, която е имала полов акт с него същата нощ.

„Тялото ми не беше готово, но нямаше значение заради цялото бебешко олио. Буквално бях извън тялото си - над леглото имаше огромно огледало и докато бях върху Хю, той нито веднъж не ме погледна в очите, а настрани и нагоре, наблюдавайки случващото се в огледалото."

Кристъл признава, че „няма нищо секси в това,“ и че е осъзнала, че „не става дума за правене на любов“.

"Ставаше въпрос за власт, контрол и влияние. Беше представление, чувствах се като на прослушване за роля“.

След това тя и друга жена имитирали заиграване със секс играчки една с друга, докато Хю "внезапно" ги изхвърлил и "се захванал да довърши работата."

Тя описа кулминацията му - „Стенеше и се мяташе като риба, която се опитва да се върне във водата. Лицето му се сгърчи, сякаш го боли. Това бяха най-странните пет секунди в живота ми".

След това Хю изключил порното и си е легнал.

Снимка: Фейсбук