Киану Рийвс се разхожда с патерици и бинтовано коляно по време на снимки (СНИМКИ)

Киану Рийвс беше видян да ходи с патерици на снимачната площадка на последния си филм. В четвъртък 59-годишният актьор беше забелязан и с леден компрес и бинт на коляното по време на почивка на снимачната площадка на предстоящия филм "Good Fortune" с актьора Сет Роугън.

Рийвс беше сниман на снимачната площадка в Лос Анджелис да ходи с патерици, докато 41-годишният Роугън гледа телефона си. Звездата от "Джон Уик" носеше бежов тренчкот, сиви панталони, бяла риза и зелена вратовръзка.

Представители на Рийвс и Lionsgate, студиото зад филма, не отговориха незабавно на искането на PEOPLE за повече информация за здравословното състояние на актьора, като най-вероятно се касае за сцена, при която героят на Киану е пострадал.

Азис Ансари режисира и играе в комедийния филм "Good Fortune", заедно с Рийвс, Роугън и Кики Палмър. Подробности за сюжета на комедията все още не са ясни.

Филмът беше обявен през април 2023 г. Тогава председателят на Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрейк каза в изявление за Deadline, “Наистина имаме късмет с този филм. Харесахме сценария и вярваме силно в Азис и като актьор, и като режисьор. И когато добавите Сет и Киану – двама невероятни таланти от световна класа — заедно с Азис Ансари, това има потенциала да бъде много специален филм за нас,” продължи Дрейк. “Движихме се бързо, за да реализираме този проект.”

Малко след съобщението, продукцията беше спряна през май поради стачката на сценаристите, съобщи The Hollywood Reporter.

30-годишната Палмър сподели кадри зад кулисите заедно със своите колеги този вторник. Носителката на Еми публикува селфи с Рийвс и 40-годишния Ансари в една снимка и след това сподели друго селфи с Роугън.

“Забавляваме се толкова много с тези невероятни момчета на снимачната площадка на нашия филм “Good Fortune” — днес имахме сцена на басейна, която тихо се превърна в истинско парти на басейна хахаха! В работата с Азис винаги се случва нещо спонтанно", написа Палмър публикацията в Instagram.

Освен работата си по Good Fortune, Киану Рийвс разкри по-рано този месец, че си сътрудничи с писателката Чайна Мивил върху роман, озаглавен "The Book of Elsewhere". Той сподели за специалния проект в Good Morning America, като добави, че книгата се очаква да бъде публикувана през юли. Романът е вдъхновен от BRZRKR, поредица от комикси, която звездата от Джон Уик издаде през 2021 г., създадена с ко-сценариста Мат Кинд и художника Рон Гарни.