Тайландка разходи лъвчето си в луксозен кабриолет (ВИДЕО)

Тайландка, незаконно притежаваща лъвче, беше заснета да вози любимеца си в автомобил и е с повдигнато обвинение, съобщи АФП, предава БТА.



Видеозаписът с лъвчето е бил разпространен онлайн. Полицията е започнала разследване на основание разпространен запис, който е събрал над 2,6 млн. гледания. Лъвчето се вози в бяло Bentley из туристическия град Патая.

VIRAL VIDEO | Thai woman arrested after her pet cub seen on Pattaya streets



The lion's chauffeur, a Sri Lankan man has already left the country. He is a friend of the arrested Thai woman Sawangjit Kosoongnern, the owner of the lion.



Sawangjit is believed to have purchased the… pic.twitter.com/vcHV7ykyBW