Френският бизнесмен Бернар Арно стана най-богатият човек на света

Френският предприемач Бернар Арно е най-богатият човек в света, сочи класацията на американското бизнес списание "Форбс", пише БНТ.

Арно оглави листата на най-заможните със състояние от 205.7 милиарда долара. 74-годишният собственик на най-голямата компания в луксозния сектор отчете по-високи от очакваните продажби за 2023 година и повиши годишните си дивиденти.

Bernard Arnault Overtakes Elon Musk As Richest Person In The Worldhttps://t.co/nKHQjZkK9I pic.twitter.com/tnF8A5WQYl