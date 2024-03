Най-скъпоплатените актьори за 2023 години

Адам Сандлър и Марго Роби са най-високоплатените актьори за 2023 г., съобщи електронното издание TMZ, като цитира списък, изготвен от сп. "Форбс".

Според представените данни Сандлър е кралят на холивудската машина за пари, като през миналата година по сметката му са постъпили 73 млн. щатски долара. Значителни суми той е спечелил благодарение на четирите филма, които е снимал за платформата Нетфликс, отбелязва TMZ, цитиран от БТА.

През 2023 г. с участието на актьора на екран излязоха "Мистериозно убийство 2", You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, "Лео", а от началото на тази година зрителите могат да гледат и "Астронавт".

“Margot Robbie will be receiving ‘Barbie’ checks for the rest of her life” but Adam Sandler was Hollywood’s top-earning star last year. Here’s how much the Sandman and other top stars banked. https://t.co/ki0PC84Slf pic.twitter.com/2XHXGVe9nT