Разследват благотворителна организация в Конго, подкрепяна от принц Хари

Благотворителна организация за опазване на дивата природа, в чийто управителен съвет членува херцогът на Съсекс, разследва твърдения за изнасилвания и изтезания, извършени от нейни охранители в Република Конго.

Африканските паркове, които управляват 22 национални парка и защитени територии в 12 държави, заявиха, че разследването е техен "най-висок приоритет", и призоваха всеки, който има информация за злоупотреби, да се свърже с тях.

Херцогът на Съсекс, принц Хари, е вписан като член на борда на организацията с нестопанска цел, след като в продължение на шест години беше неин президент.

