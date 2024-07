Ванеса Хъджинс стана майка за първи път

Актрисата Ванеса Хъджинс и нейният съпруг Коул Тъкър станаха родители.

Тази седмица двойка бе заснета от папараци да напуска болницата в Санта Моника, Калифорния с първородното си бебе. Изданието Page Six посочва, че все още не са ясни точната дата и полът на детето.

Vanessa Hudgens gives birth to first baby with husband Cole Tucker https://t.co/YncZTWKwjX pic.twitter.com/PCrR30jEAM