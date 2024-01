Брад Пит си направил лифтинг за подмладяване (СНИМКА)

Брад Пит се е подмладил видимо, а според някои актьорът се е обърнал за помощ към пластични хирурзи. Козметологът и блогър д-р Джони смята, че Пит си е направил лифтинг на лицето за 120 000 долара. Експертът твърди, че има следи от подобна интервенция по лицето на звездата, предава NOVA.

Brad Pitt facelift rumours go viral as doctor explains tell-tale sign he's had secret £100,000 surgery after fans say actor, 60, is ageing backwards like Benjamin Button https://t.co/ppC0Xodjp5