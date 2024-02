Марго Роби проговори за пренебрежението на "Оскарите" към "Барби"

Марго Роби най-накрая проговори за пренебрежението на наградите "Оскар" към нея в категорията за най-добра актриса

“Няма как да се чувстваш тъжен, когато знаеш, че си толкова благословен“- каза тя, докато се обръщаше към публиката на специална прожекция на филма, който счупи рекордите на SAG-AFTRA.

Феновете бяха ядосани след номинациите за Оскар 2024 от миналата седмица, когато Грета Геруиг остана извън надпреварата за най-добър режисьор, а Роби не беше номинирана за най-добра актриса.

33-годишната австралийска звезда заяви, че “очевидно” смята, че 40-годишната Геруиг е трябвало да бъде номинирана, защото “това, което е направила, се случва веднъж в кариерата, веднъж в живота”

Впрочем, тя не пропусна да отбележи всички номинации за наградите "Оскар", които филмът получи, като заяви, че е “в екстаз” от колективните осем номинации на филма.

В допълнение към най-добрия филм, номинация, в която участва Роби, защото е продуцент, “Барби” получи номинации и за най-добър адаптиран сценарий, най-добра оригинална песен (за “I’m Just Ken” и “What Was I Made For?”), най-добър дизайн на костюмите и най-добър дизайн на продукцията.

Райън Гослинг е номиниран в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля, а Америка Ферера получи награда за най-добра актриса в поддържаща роля.

За да обясни колко се гордее с филма, Роби добави: “Решихме да направим нещо, което да промени културата, да повлияе на културата, просто да окаже някакво въздействие.”

“И това се случи … много повече, отколкото някога сме мечтали. И това е наистина най-голямата награда, която може да излезе от всичко това."

“Барби” в момента е най-печелившият филм, режисиран от една жена, като миналата година е спечелил 1,4 милиарда долара в световния боксофис.

Това е и най-касовият филм за 2023 г. и най-касовата вътрешна премиера в историята на Warner Bros.

“Реакциите на хората към филма са най-голямата награда от цялото това преживяване. Никога не съм бил част от подобно нещо. Все още усещането е много различно,” продължава Роби.

“И не мога да се сетя за момент, в който друг филм “да е имал такъв ефект върху културата. И е невероятно да си в окото на бурята."

Междувременно нейните колеги-звезди по-рано споделиха разочарованието си, че тя и Гервиг не са номинирани.

“Грета направи почти всичко, което един режисьор може да направи, за да я заслужи”, каза Ферера пред Variety. “Чувствам се разочарована, че не я виждам в този списък.”

По повод на отхвърлянето на Роби, актрисата добави: “Едно от нещата за Марго като актриса е колко лесно прави всичко да изглежда. И може би хората са се заблудили, че работата изглежда лесна.”

Гослинг също реагира на изключването на колегите си в изявление, получено от The Post.

