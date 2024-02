Защо децата на Кейт Мидълтън не я посетиха в болницата?

Кейт Мидълтън не се е шегувала, когато е казала, че иска да “запази колкото се може повече нормалност за децата си” на фона на здравословните си проблеми.

42-годишната Мидълтън беше изписана от болницата в понеделник, след като прекара близо две седмици във възстановяване след “планирана”коремна операция, но трите ѝ деца не я посетиха клиниката в Лондон по време на престоя ѝ.

Източник сподели пред Entertainment Tonight в сряда, че 10-годишният принц Джордж, 8-годишната принцеса Шарлот и 5-годишният принц Луи не са отишли да видят майка си, защото двойката не искала да наруши рутината им.

Съобщава се, че Мидълтън и съпругът ѝ принц Уилям са решили, че е най-добре да “предпазят” децата си, за да не се притесняват.

Въпреки че не са се виждали лично с Мидълтън, вътрешен източник съобщи във вторник, че се смята, че младите кралски особи са се чували с майка си на видео връзка, докато тя е отсъствала.

Той също така отбеляза, че Мидълтън е “развълнувана” да се върне при децата и съпруга си, който според информацията “временно се е оттеглил от кралските си задължения, за да се грижи за съпругата си”.

Why Prince William and Kate Middleton’s three children didn’t visit her in the hospital: report https://t.co/2EsL2qDeMb pic.twitter.com/pfQCvfTanb

Макар че децата на Мидълтън не са се отбивали в болничната ѝ стая, нейният свекър, крал Чарлз, я е посетил миналата седмица.

Споменава се, че монархът се е отбил в стаята на снаха си малко след като е бил приет за собствената си операция, за лечение на уголемена простата, която е преминала по план.

Твърди се, че не само децата са били държани в неведение за процедурата на Мидълтън, за която дворецът все още не е споделил много подробности.

As King Charles III was admitted for his planned prostate surgery on Friday morning, the 75-year-old monarch made time to visit with Kate Middleton in the hospital.https://t.co/qWT3Kn5FVc