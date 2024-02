Дани Мастерсън ще излежава доживотната присъда в затвора, където е лежал Чарлз Менсън

Актьорът Дани Мастерсън беше преместен в затвор в Централна Калифорния, където в продължение на няколко години е лежал и известният лидер на култа "Семейството на Менсън" Чарлз Менсън.

Бившата звезда от "That 70's show" беше осъден на доживотен затвор, след като бе признат за виновен за това, че преди повече от две десетилетия е изнасилил две жени. Миналата седмица на Мастерсън беше отказано освобождаване под гаранция, докато той и адвокатите му обжалват присъдата, като аргументите на съда са, че осъденият изнасилвач има "шанс да избяга".

Според щатските регистри Мастерсън официално е преместен в централнокалифорнийския затвор, след като е прекарал известно време в този на окръг Лос Анджелис.

Danny Masterson moved to maximum-security prison that once held Charles Manson https://t.co/7Fu2iNgsnk pic.twitter.com/5HBFw2py5A