Лимон на 285 години беше продаден на търг (ВИДЕО)

285-годишен лимон, открит в задната част на стар шкаф, е продаден на търг за 1780 долара. Това е станало във Великобритания, съобщава NOVA.

Шкафът е от 19 век. Занесен е в аукционна къща от семейство, което разказало, че бил на починал чичо.

#International: A 285-year-old lemon was discovered in a 19th-century cabinet during a house clearance in the United Kingdom.



The lemon was sold for £1,416 (approximately ₹1,48,000) at auction. pic.twitter.com/YsvYpg374B