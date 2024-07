Продадоха скелет на почти цял стегозавър за рекордните 44,6 млн. долара (СНИМКИ)

Почти пълните вкаменени останки на стегозавър достигнаха рекордните 44,6 млн. долара на търг на „Сотбис“ в Ню Йорк тази сряда, съобщи АП, цитирана от БТА.

Името на купувача не беше обявено.

Според аукционната къща фосилът, наречен “Ейпекс” („Върхът“), се смята за един от най-пълните, намирани някога.

Цената надхвърли предварителната оценка от 4 до 6 млн. долара и предишния рекорд за вкаменелости на динозавър - 31,8 млн. долара, платени преди 4 години за останките на тиранозавър рекс, наречен „Стан“.

