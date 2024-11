Продадоха на търг за рекордните 8,8 млн. долара изумруда „Ага Хан” (ВИДЕО)

Рядък 37-каратов квадратен смарагд (изумруд), монтиран върху брошка от "Картие" за Ага Хан, беше продаден за 8 859 865 на търг на "Кристис" в Женева, поставяйки рекорд за този вид скъпоценен камък, предаде АФП.

Брошката, украсена с 20 диаманта с шлифовка маркиз, поръчана от принца на "Картие" през 1960 г. за подарък на съпругата му Нина Дайър, отне световната титла от бижу на "Булгари", което я държеше от 2011 г.

Въпросното бижу, което подобно на това на "Картие" може да се носи и като висулка, е годежен подарък от Ричард Бъртън за Елизабет Тейлър. Тогава за 23,44-каратовия смарагд, също украсен с диаманти, бяха платени 6 578 500 долара на търг на "Кристис" в Ню Йорк по време на продажбата на част от легендарната колекция от бижута на една от най-големите холивудски звезди.

A rare square 37-carat emerald owned by the Aga Khan fetched nearly $9 million at auction in Geneva on Tuesday, making it the world's most expensive green stone.



https://t.co/1ieigS7tAb

— CBS News (@CBSNews) November 13, 2024

Брошката, продадена на търга в Женева, вече е била част от първото издание на разпродажбата "Великолепни бижута", организирана от "Кристис" на 1 май 1969 г. на част от колекцията на Нина Дайър.

Изключителното бижу е купено от "Ван Клиф енд Арпелс" (Van Cleef & Arpels). Няколко години по-късно брошката преминава в ръцете на Хари Уинстън, американски бижутер, известен като "Краля на диамантите".

Макс Фосет от "Кристис" прогнозира, че бижутата ще се харесат на ценителите.

"Изумрудите в момента са на мода и този отговаря на всички изисквания", каза Фосет, допълвайки, че смарагд с подобно качество се появява на пазара "само веднъж на пет или шест години".