Рибите клоуни могат да броят

Японски и китайски биолози установиха, че рибите клоуни от вида Amphiprion ocellaris са способни да "преброят" белите ивици по телата на потенциалните си съседи и да използват тези математически умения, за да разпознават евентуалните си конкуренти за достъп до морските анемони, с които живеят в симбиоза, съобщи пресслужбата на Института за наука и технологии в Окинава (OIST), Япония, предава БТА.

Изследователите са открили, че рибите клоуни са най-агресивни към екземплярите, които подобно на самите тях имат три вертикални бели ивици по тялото. Същевременно те много по-рядко нападат риби с две или една ивица и почти винаги игнорират тези, които ги нямат.

"Това предполага, че рибите клоуни са в състояние да преброят ивиците и да определят по тях видовата принадлежност на неканения гост", казва Кина Хаяши от изследователския екип от Института за наука и технологии в Окинава.

Рибите клоуни спадат към доста голям род лъчеперки, които обитават кораловите рифове в симбиоза с различни видове морски анемони. Те живеят сред пипалата на тези безгръбначни животни, което ги предпазва от нападенията на по-големи хищници и им осигурява постоянен запас от храна.

Биолозите отдавна са забелязали, че рибите клоуни обикновено не нападат други риби, с изключение на представители на собствения си вид, които смятат за възможни конкуренти за достъп до морските анемони. Хаяши и колегите ѝ са установили, че представителите на вида Amphiprion ocellaris разпознават възможните конкуренти по броя на страничните им вертикални ивици.

