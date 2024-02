Принц Хари се прибира във Великобритания, след като Чарлз Трети беше диагностициран с рак

Принц Хари, който живее в САЩ заедно със семейството си, е разговарял с баща си крал Чарлз Трети, след като британският монарх бе диагностициран с рак, и ще го посети във Великобритания през следващите няколко дни, съобщи за британската агенция Пи Ей Медия източник, близък до херцога на Съсекс.

Седемдесет и пет годишният британски крал е бил диагностициран с рак по време на операция на простатата преди десет дни и е започнал лечение, въпреки че не планира да прекрати напълно всичките си дейности, съобщи днес Бъкингамският дворец, цитиран от Франс прес.

