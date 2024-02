Принц Хари се срещнал с баща си Чарлз само за 45 минути, но не и с брат си Уилям

Принц Хари "с удоволствие би приел" среща с брат си Уилям, но вместо това е "прекарал една нощ в лондонски хотел", се твърди от медиите на Острова.

Въпреки че Хари и принцът на Уелс не планират да се срещнат по време на престоя на херцога, според източник се предполага, че общият им приятел Марк Дайър, който е бил наставник на принцовете след смъртта на Даяна, би могъл да действа като мост между братята.

Смята се, че 41-годишният Уилям остава съсредоточен върху грижите за съпругата си Кейт, която се възстановява от коремна операция и си взима продължителен отпуск от публични задължения до след Великден.

Вчера херцогът на Съсекс прелетя повече от 5 000 мили от дома си в Калифорния до Лондон за едва 45-минутна среща с болния от рак негов баща крал Чарлз. Хари не прекара нощта в нито една кралска резиденция, тъй като на практика е бездомен на британска земя след изселването си от Фрогмор Котидж миналата година, и се предполага, че вместо това може да е отседнал в луксозен хотел.

Не се очаква той да остане в Лондон задълго и след посещението си ще се върне в дома си в Монтесито, Калифорния, който споделя със съпругата си Меган Маркъл и двете си деца - Арчи и Лилибет. Очаква се херцогът да се присъедини към Меган в Канада следващата седмица за събитие по случай една година до Игрите "Инвиктус" във Ванкувър и Уистлър.

Близки до 39-годишния Хари заявиха, че той би приветствал възможността да се срещне с брат си, а вътрешен източник добави: "Основната причина херцогът да пътува до Обединеното кралство е да посети баща си. Ако се появи възможност да се види с принца на Уелс, херцогът с удоволствие би я приел".

Източници от двореца заявиха, че няма планове за среща между Хари и Уилям, докато херцогът на Съсекс е в Лондон, което провали надеждите за потенциална маслинова клонка между кралските братя. Самият Уилям трябва да се върне към публичната си работа днес, като по-късно вечерта ще присъства на тържество на лондонската служба за въздушна помощ.

Принц Хари пристигна в Кларънс Хаус в 14:45 ч., където проведе "кратка среща" с баща си часове след кацането на летище Хийтроу. Той беше забелязан на задната седалка на Range Rover, който премина в голям конвой през портите на Кларънс Хаус, където 75-годишният Чарлз почива след проведено по-рано днес лечение от неуточнен рак.

