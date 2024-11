Продадоха за 4,8 млн. долара част от диамантена огърлица, свързана с кралица Мария Антоанета (ВИДЕО)

Част от диамантена огърлица, свързана с френската кралица Мария Антоанета, беше продадена за 4,8 млн. британски лири на търг в Женева, съобщи Би Би Си, предава БТА.

Смята се, че именно т.нар. афера с огърлицата става причина за сриване на репутацията на Мария Антоанета.

Продадената през тази седмица огърлица, чийто дизайн включва два пискюли, е изработена от 500 диаманта. Смята се, че останалите части от оригинала, който е съдържал 650 диаманта, са разпродадени на части на черния пазар.

A diamond necklace that some link to Marie Antoinette, the18th century queen of France, sells for $4.81 million at an auction in Geneva https://t.co/XZGyUgVsD9 pic.twitter.com/GjsivxQTSQ