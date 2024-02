Член от снимачния екип загина по време на снимките на новия сериал на Marvel "Човекът-чудо"

В сайт за набиране на дарения вече са събрани повече от 115 000 долара за семейството на Хуан Карлос Осорио, член на екипа на сериала "Човекът-чудо" (Wonderman) на Marvel, който загина във вторник, след като падна от подиум в Radford Studios.

“На 6 февруари 2024 г. нашият приятел Спайк загуби живота си на снимачната площадка на Marvels "Човекът-чудо" в студиата CBS Radford поради потенциална структурна повреда.”, гласи кампанията за набирането на средства, започната от Бил Мартел. “Надяваме се продуцентската компания, съоръжението, MBS, Marvel Studios да се справят правилно с нещата, но очакваме дълъг път, изпълнен с адвокатски хонорари и разходи. Междувременно сметките ще се увеличават, а вдовицата на Спайк - Джоен, ще бъде оставена да се справя с всичко. Помогнете, ако можете, ще ви бъдем благодарни."

A crew member working on the set of Marvel’s ‘Wonder Man’ series has sadly passed away after falling from the rafters.#WonderMan #Marvel #ATM pic.twitter.com/Bws8jSACxh