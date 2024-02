Започва карнавалът в Рио де Жанейро, съобщи АФП. Танцьорите са нетърпеливи и уморени след месеците на изтощителни репетиции.

Всеки член на училище по самба усеща предстартова треска, каза пред АФП танцьорът Педро Гаспар.

Както всяка година кулминацията на празника са дефилетата на самбодрома. Митичното място разполага със 70 000 места. Зоната за паради е проектирана от бразилския архитект Оскар Нимайер и празнува своята 40-годишнина.

Самбата е музиката на чернокожите роби, докарани насила в Бразилия от Африка, припомня АФП.

Участниците в конкурсната надпревара "защитават" цветовете на своите училища по самба.

🎉 Carnival revelers flocked to shops in Rio de Janeiro as they looked to piece together colorful costumes ahead of celebrations pic.twitter.com/JqX2OrDILM

Карнавалът има политическо и социално значение - традициите на Африка се съчетават с почит към коренното население на континента. "Дефилетата на училищата по самба продължават да бъдат мястото, където Бразилия осмисля самата себе си", каза антропологът Мауро Кордейро.

Властите обявиха присъствието на хиляди полицаи по улиците в Рио и в целия регион по време на карнавала, особено в зоната на самбодрома.

Today is the start of the Brazil Carnival in Rio de Janeiro.



Known as “one of the biggest parties on Earth”, the Brazil Carnival celebrates the beginning of Lent in Christianity. Since it started, the Carnival has evolved into celebrating the history and culture of Brazil. pic.twitter.com/rzhS2pN9J7