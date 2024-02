След диагнозата рак: Крал Чарлз Трети отиде на църква (ВИДЕО)

Британският крал Чарлз Трети, който в момента се лекува от рак, присъства на църковна служба в църквата "Света Мария Магдалена" в кралското имение Сандрингам (Източна Англия), съобщи фотограф на Франс прес.

Облечен в тъмен костюм и палто, монархът, придружен от кралица Камила, помаха с ръка на присъстващите журналисти, пише още БТА.

Във вторник той беше забелязан, но за кратко, да слиза от задната седалка на автомобил в лондонската си кралска резиденция "Кларънс Хаус", където току-що се беше срещнал със сина си, принц Хари, който беше пристигнал от Калифорния, за да посети баща си, след като научи за болестта му.

