Кейт Мидълтън e била принудена да разкрие диагнозата си

Кейт Мидълтън е била принудена да запише видеото, в което разкри, че е болна от рак, след като информацията за диагнозата ѝ попаднала в ръцете на външни хора, разкрива Daily Mail.

Добре информиран източник на изданието разкри, че Кейт е била принудена да си признае публично, след като някой е успял да открадне информация за диагнозата ѝ. Не е ясно дали изтичането идва от Лондонската клиника, където принцесата претърпя коремна операция през януари, или от другаде.

Kate Middleton's cancer video was rushed by Kensington Palace after her diagnosis leaked: report. 🚨 Here we go they’ve already started leaking information! They won’t leave this alone and then they cry wolf when people start speculating. #sussexsquad https://t.co/SGwLWf1NC2