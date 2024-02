Еверест замириса: Местните власти въвеждат ново правило за алпинистите

Хората, които изкачват връх Еверест, използват природата, за да отидат на тоалетна. Местните власти обаче въвеждат ново правило – преработените и освободени храни от човешкия организъм да бъдат връщани обратно в базовия лагер, където да бъдат изхвърлени.

„Нашите планини започнаха да миришат“, казва пред Би Би Си Мингма Шерпа, председател на Пасанг Лхаму.

Общината, която обхваща по-голямата част от региона на Еверест, въвежда новото правило като част от по-широки мерки, които се прилагат.

Поради екстремните температури екскрементите, оставени на Еверест, не се разграждат напълно.

„Получаваме оплаквания, че човешки изпражнения се виждат върху скалите и някои катерачи се разболяват. Това е неприемливо и подкопава имиджа ни“, коментира Мингма.

Алпинистите, които предприемат изкачване на Еверест - най-високия връх в света, и на близкия връх Лхотце, ще трябва да закупват специални торбички за екскрементите си в базовия лагер, които ще бъдат „проверявани при завръщането им“.

Climbers on Mount Everest will be ordered to buy poop bags and bring their waste back down with them, authorities say#MountEverest https://t.co/580TIq08oo pic.twitter.com/h7NqdvK7nQ