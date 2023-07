Рекорд: Норвежка изкачи всички 14 8-хилядника за по-малко от 100 дни (СНИМКИ)

Норвежката алпинистка Кристин Харила постави нов световен рекорд, като като покори 14 осемхилядника само за 92 дни.

Това се случи, след като Харила, заедно с нейния непалски водач Тенджен Лама Шерпа стъпиха на втория по височина връх на Земята – К2, предава Bulgaria On Air. Досегашният рекорд за изкачването на всички осемхилядници е 187 дни.

Norwegian climber Kristin Harilla @kristin_harila broke the record of fastest ascent (O2,Sherpa supported, ropes fixed) of Nirmal Purja. She climbed all 14x8000ers in record time of 92 days breaking previous record of 187days. Women can be exceptional !! #WomenDeliver2023 pic.twitter.com/ft95T7IuNX

"Чувствам се свободна и жива. Когато съм близо до природата, мога да си поема дълбоко въздух. Наслаждавам се на всяка минута толкова много. Не чувствам, че правя нещо специално, просто защото обичам това, което правя", сподели Кристин Харила.

K2 has been summited! ⛰️ ⛰️

⌚: July 27th, approx. 10:45am (tbc)

⛰️: 14/14



Big round of applause to Kristin's team and sponsors that have been a part of this journey, see full list on Instagram.



See Kristin and Lama's journey: https://t.co/PUrhoECxqe#KristinHarila #K2 pic.twitter.com/bw2uBgv2g1