AC/DC се завръщат на европейско турне след осем години отсъствие

AC/DC, легендарната хардрок група, отсъстваща от сцената на Стария континент в продължение на осем години, се завръща за европейско турне през 2024 г. с Брайън Джонсън като вокалист, съобщи сайтът на австралийската група в понеделник, цитиран от АФП.

Турнето е планирано да се състои между 17 май и 17 август. Градовете, в които австралийците ще изнесат концерти, са Гелзенкирхен, Мюнхен, Дрезден, Хохенхайм, Щутгарт, Нюрнберг и Хановер (Германия), Реджо Емилия (Италия), Севиля, (Испания), Амстердам (Нидерландия), Виена (Австрия), Цюрих (Швейцария), Лондон (Великобритания), Братислава (Словакия), Десел (Белгия), Париж (Франция) и Дъблин (Ирландия).

