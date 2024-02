Секс без любов - за и против

“Любовта е смисълът на живота, тя е над всичко”, “Най-хубавият секс е с онзи, когото обичаш”, “All we need is love” - тази мисъл чуваме под една или друга форма отвсякъде, от страниците на книгите, от говорителите на радиото, от киноекраните и от слушалките си. Затова сме свикнали да я приемаме като аксиома и да слагаме знак за равенство между любовта и секса, пише lifestyle.bg. Но понякога реалността нахълтва в съзнанията ни и разбива стереотипите…



Какво, ако всъщност нямаме нужда от любов? Защо никой не допуска мисълта, че една жена може просто да има нужда от секс? Случва се понякога да имаме нужда от секс - без любов, без продължение, без обвързване. Може би дори без представяне по име с партньора… Толкова ли е лош сексът без любов, сексът заради самия секс? Трябва ли да очакваме романтични чувства, ако просто ни се прави секс? И какво да правят жените, които не искат сериозна връзка, които може би са разочаровани от мъжете, но не са изгубили либидото си?

За да дадем отговор на тези въпроси, прилагаме без цензура мненията на няколко реални жени:

Секс без контекст

“Сексът без любов е като яденето от пластмасова чиния. То се знае, че може, но не е толкова красиво и интересно. Учените ни доказват, че така са устроени жените - след секс с партньор (дори и случаен такъв) те изпитват огромен прилив на хормони и поне за малко се влюбват. Това уж спомагало за опазването на вида. Какво да правят онези, които все още или вече не изпитват нуждата да опазват вида? Сигурно трябва да свикнат с мисълта, че сексът може да е без връзка, без сюжет, без контекст. Защото сексът сам по себе си заслужава да му обърнем внимание. Може, разбира се, да чакаш голямата любов и десет години, но тялото ти няма да се почувства по-добре от това. В крайна сметка задоволяването на либидото е просто проява на уважение към себе си, към собствените ти желания и хормоналния ти фон”.

За да разбереш дали ти трябва даден мъж

“Понякога се влюбваш в даден мъж преди секса, друг път след акта, а понякога не се влюбваш изобщо. Но приятните емоции, страстта и взаимното привличане си остават факт. В различни етапи от живота си и поради различни причини жената може да иска от партньора не любов, семейство и деца, а просто секс. Понякога тези отношения прерастват във връзка, а друг път не.

А и как да разбереш дали искаш да си с даден мъж, ако нямаш представа дали си пасвате в леглото? Може пък размерът му “там” да е неподходящ за теб, може пък самият мъж да е мързелив слон или обратното - хиперактивен заек - и вашите темпераменти и предпочитания в секса да не съвпадат. Ами ако цялата любов се изпари в нищото от това?

Ако жената сама не приема като трагедия секса без любов, ако го прави от взаимна симпатия и взаимно привличане (а не за отмъщение, от комплекси, от страх от самота и по други деструктивни мотиви), ако се наслаждава на близостта с партньора и също толкова спокойно се разделя с него до следващата среща или завинаги - това е нормален избор на един зрял човек и общественото мнение няма да повлияе на оргазмите”.

Ако много ти се прави секс...

“А трябва ли да отидеш до тоалетна, ако много ти се ходи? Без секс понякога жените се побъркват, затова е по-добре да отидеш на една “тренировка” и да се чувстваш отлично, вместо да се измъчваш от мисълта, че няма кого да обичаш и чукаш. С извинение. Разбира се можеш да отидеш в сексшопа и да си вземеш някое симпатично устройство, което няма да избяга при друга и просто ще работи тогава, когато ти искаш. Но понякога просто имаш нужда - ще цитирам Кари Брадшоу - “да усетиш тежестта на мъжа върху себе си”. Аз имам нормално отношение към секса. Ако има любов, това е прекрасно, но ако я няма, а тялото иска секс - защо пък не? Само че с презерватив, разбира се.”

Любовна афера на командировка

“Както обичат да казват французите: “Любовта, сексът и бракът са три различни неща”. Разбира се, не е нужно да вехнеш незадоволена, но все пак трябва да спазваш определени правила. Сайтовете за запознанства са за екстремните дами. Не знаеш на кого ще попаднеш. Съседът, колегата или познатият от компанията също не са добър вариант, тъй като могат да доведат до неприятни последици (когато жената реши да приключи връзката). Най-доброто решение е “командировъчната” афера, например с колега от друг клон на компанията. Получаваш смяна на обстановката, хубав секс и като бонус - лесно приключване на нещата, когато ти писне.”

Природата си иска своето

“Сигурна съм, че жената за разлика от мъжа има нужда най-вече от любов - и от секс като проява на тази любов. Разбира се, ако любов дълго време няма, природата си иска своето и тогава се търси просто партньор за чифтосване, за чист секс. В това няма нищо срамно, вашето тяло си налага своите правила, вие не пречите на никого с това, а от редовния секс зависи и женското здраве. За да не ви обсъждат твърде много зад гърба ви, просто не говорете за това. Мисля, че най-лошото е, когато жената се влюбва в сексуалния си партньор, а той в нея не. В този случай е по-добре да сложите край на тази връзка”.

Порнографска връзка

“Навремето гледах френския филм “Порнографска връзка”, в него става дума точно за това - за секса без любов, без емоции, без бъдеще. Мъжът и жената се срещат в хотел изключително и само с целта да реализират сексуалните си фантазии. Но в един момент изведнъж откриват, че ги обземат истински чувства и двамата изобщо не знаят какво да направят… Имам предвид, че ако двама души са се озовали в едно легло, това едва ли е случайно. Ако изобщо имате желание да повторите сексуалния си опит със същия партньор, това са първите кълнове на същата онази любов, която е смисъл на живота и основа на нещата”.

Неочакван опит

“Секс заради секса? Да, имала съм такъв опит. Признавам, че научих много от него. Освен че образно казано упражних уменията си в сексуалните техники, разбрах и как да бъда готова за някои изненади. Например да плащам сама сметката си (за храна и вино, за такси), да очаквам рисковани сексуални експерименти, да мисля, че мога да си “лепна” нещо. И да бъда готова мъжът повече да не ми се обади, което може би ще ме нарани. Защото когато жената търси партньор просто за секс, той често иска да има много различни партньорки…”

Коментар от психолог: “Всички лъжат!”

Жените искат секс, също колкото и мъжете го искат. Само че за разлика от мъжете са ограничени от обществените морални норми. Затова се преструват, че търсят сериозна връзка, дори когато не изпитват нужда от такава или нямат изгледи за такава, защото партньорът им иска само секс. Всички лъжат, както казва доктор Хаус.

Мъжете често лъжат, че искат връзка, просто за да получат секс. Впрочем мъжете послъгват и за възрастта си в сайтовете за запознанства. Знаете ли? Безбожно се подмладяват. Дори онези, които не са плашещо остарели. Жените лъжат за възрастта си, за теглото си, за външността си и за това, че не искат секс. А искат “голяма и чиста любов”.

В това море от лъжи, от подмяна на потребностите и сковаване от комплекси на двама души им е много трудно да се срещнат и да дадат един на друг това, от което имат нужда. Защото те старателно крият един от друг истинските си желания. Именно това води до най-много драми и разочарования.

Една вечер или един час приятен секс може да се превърне в дълги мъки “защо неми се обажда?”, “къде изчезна?”. Затова си мисля, че трябва да бъдем честни поне пред самите себе си. Не е нужно да съобщиш на целия свят, че си преспала с мъж, без идея за връзка. Не е нужно също така да се правиш на недостъпна “секс само след осмата среща” с някой, който ти харесва. Твоят живот си е твоят живот. Не си длъжна да се оправдаваш или извиняваш за него. А какво ще излезе от срещата между двама души, ще покаже само времето. Дори и да са преспали на първата си среща.