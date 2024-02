Кънтри певецът Тоби Кийт посмъртно оглави класацията на "Билборд" за албуми с 35 Biggest Hits, съобщи сайтът на изданието.

Продукцията му влезе в чарта, след като изпълнителят почина на 5 февруари от рак на стомаха. За пети път Тоби Кийт застава на върха на класацията на "Билборд" за албуми. За последен път негова продукция - Bullets in the Gun, беше начело на подреждането през 2010 г. От 35 Biggest Hits са продадени 66 000 еквиваленти единици за отчетния период.

