Жаба с размерите на грахово зърно е най-малкото гръбначно животно в света (СНИМКА)

Учени, ръководени от д-р Мирко Соле от Университета в Санта Крус, откриха в Бразилия жаба с размерите на грахово зърно, която може да е най-малкото гръбначно животно в света, съобщи "Дейли мейл".

Жабата е със среден размер едва 7,1 мм. За да го определят, специалистите са измерили 46 екземпляра от миниатюрното земноводно, намерени в горските му местообитания на хълмове в южната част на щата Баия.

Гърбът на малката жаба се слива със заобикалящата я среда в "землист цвят", за разлика от много от яркожълтите или оранжевите жаби в подобни местности.

Мъжките от вида Brachycephalus pulex са по-малки от женските, чийто размер е средно 8,15 mm, или съвсем малко по-големи от предишния рекордьор - жабата Paedophryne amauensis от Папуа Нова Гвинея.

Макар че този вид жаби са идентифицирани още през 2011 г., рекордно малкият им размер е потвърден чак след сегашното изследване на 46 екземпляра. За него е било необходимо и да бъде потвърдено, че събраните спесимени са на възрастни земноводни. Това се постига с пряко наблюдение на половите жлези и други белези за полова зрялост, в случая наличие на гласови прорези в гърлото - характеристика, която имат само мъжките екземпляри на вида.

