Кръстиха нов вид дъждовна жаба на Грета Тунберг

Нов вид дребна дъждовна жаба, открита от бразилски учени в труднодостъпен район в Източна Панама, бе кръстен на шведската природозащитничка Грета Тунберг, пише списание ZooKeys.

Учените намерили жабата по време на експедиция до планината Чуканти в Панама, дом на много уникални и ендемични видове. Тя обаче, е загубила повече от 30% от горската си покривка през последното десетилетие, най-вече заради малки и средни животновъди.

За да опази местната флора и фауна панамската еко организация Adopt a Rainforest Association създава природен резерват "Дариен", който обхваща голяма част от планината. До момента в границите на природния парк са били открити 56 нови вида, сред която и жабата на Грета Тунберг.

IT'S RAINING FROGS! Another #NewSpecies described for 2022 Meet Pristimantis gretathunbergae • A new Rainfrog of the Genus Pristimantis from central and eastern Panama https://t.co/ev6sJ3FHAG pic.twitter.com/Aw0nihQrKL

Въпреки усилията на природозащитниците, недостигът на финансиране, влошен от пандемията от COVID-19, стана причина за намаляване на броя на рейнджърите, които патрулират из резервата в опит да го защитят и опазят.

Високопланински видове като дъждовната жаба на Грета Тунберг (Pristimantis gretathunbergae), чиито най-близки "роднини" живеят в Северозападна Колумбия, са уязвими дори към най-дребните промени в околната среда, както и към изменението на климата. Именно заради това те са „изправени пред постоянен риск от изчезване“, пишат авторите на изследването, открили новия вид.

Биолозите твърдят, че опазването ѝ е жизненоважно за оцеляването на този и други застрашени видове.

Дъждовните жаби на Грета Тунберг (Pristimantis gretathunbergae) са дребни (с дължина около 3 до 4 сантиметра) и прекарват голяма част от времето си скрити всред листата на бромелиите - растения, които растат върху кората на дърветата. Там те спят, чифтосват се и снасят яйцата си. Техните отличителни черни очи са рядкост сред дървесните жаби в Централна Америка, казват изследователите.

Пълно описание на дъждовната жаба на Грета Тунберг беше публикувано тази седмица в списание ZooKeys.

This beautiful black-eyed #frog from the #rainforests of Panama was named in honor of someone who inspired a whole generation to fight against a #climate crisis. Meet the @GretaThunberg frog, Pristimantis gretathunbergae!https://t.co/QEshHKvIZS