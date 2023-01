Откриха тръстикова жаба с гигантски размери в Австралия (СНИМКА+ВИДЕО)

Австралийските рейнджъри се натъкнаха на рекордно голяма гигантска жаба дълбоко в тропическа гора на северния щат Куинсланд, предава NOVA.

Наречена „Жабозила“, тръстиковата жаба е била забелязана от парковия рейнджър Кайли Грей по време на рутинен патрул в националния парк Конуей. Грей и нейните колеги претеглили жабата и установили, че тежи цели 2,7 килограма.

6 pound cane toad discovered in Australia doesn’t belong there. It was weighed for the Guinness world record then destroyed. pic.twitter.com/I2iB5aAjg0

Световният рекорд на "Гинес" за най-голямата крастава жаба е регистриран през 1991 г. с 2,65 килограма, поставен от домашна жаба в Швеция.

Колегата на Грей - старши рейнджър на парка Бари Нолан, каза, че животното е било евтаназирано, като част от борбата за премахване на инвазивния вид в Австралия.

Could 'Toadzilla' be the world's largest cane toad on record?



This 'monster' amphibian, spotted in Queensland, weighs a whopping 2.7kgs and is 25cms long.



The toad has been euthanised and will be taken to the QLD Museum for inspection. For more, visit: https://t.co/nXTkER1ffc pic.twitter.com/MZSfY3bIMC